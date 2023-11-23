أسامة الغزالي حرب: مجازر إسرائيل ضد المدنيين في غزة ليست لها مبرر

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب المفكر السياسي، إنه اعتذر عن المقال الذي سطره في جريدة الأهرام بشأن الدعوة إلى التطبيع، مبينا أن الاعتذار جاء كرد على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والحرب الوحشية التي تقوم بها إسرائيل.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة ليست لها مبرر، مبينا أن إسرائيل لم تنتقم من حماس بل فلسطين كلها.



واوضح أن اعتذر عما جاء في المقال، لأنه أحسن الظن بالإسرائيليين، لافتا إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو والدعم الأمريكي لإسرائيلي جعل الصورة واضحة تماما، والقدرة على التراجع في الأفكار مهم من أجل الوصول إلى الحقيقة.



وتحدث عن زيارة الرئيس الراحل أنور السادات إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه نظر إلى هذه الزيارة بأنها خيانة من الزعيم الراحل، وأن هناك الكثير من الحقائق اطلع عليها وتم فهمها بعد ذلك وتغيير وجهة النظر بشأن الزيارة.



وأوضح أنه تحول من الفكر الناصري إلى الماركسية ثم التحول إلى الليبرالية، قائلا:"كنت متيم بجمال عبدالناصر".