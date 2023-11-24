الاحتلال يكثف قصف المستشفى الإندونيسي في غزة ويهدد حياة المرضى (فيديو)

أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تعرض المستشفى الإندونيسي لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني، موضحًا أن الاحتلال يعرض حياة كل الموجودين بالمستشفى إلى الخطر.

وأضاف القدرة خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ قصف المستشفى الإندونيسي، استكمال للجريمة التي بدأها الاحتلال قبل 3 أيام من محاصرة المستشفى وارتكاب مجزرة بداخلها راح ضحيتها 16 مصابا ومرافقا وما زال 65 جثة لشهداء موجودين داخل هذا المستشفى.

جرائم الاحتلال في غزة مستمرة قبل ساعات من بدء الهدنة

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف من هربوا مِن داخل المستشفى قبل 3 أيام، لافتًا إلى استكمال الاحتلال للسلسلة الإجرامية التي ينفذها من أجل إرباك وإرهاب الموجودين في المستشفى، الذي يضم 200 إلى 250 شخص تقريبا.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية موسعة داخل قطاع غزة قبل سريان الهدنة، كما يعمل على إخلاء المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة قسريا.

تفاصيل الهدنة

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غدٍ الجمعة، موضحًا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفًا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة التي تضم 13 من النساء والأطفال".

وأكد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدًا في الساعة السابعة صباحًا في حين سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الرابعة عصرًا

وأوضح أنه سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة.

وقال "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مضيفًا أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا من عملية تسليم الأسرى.

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصًا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.