د. وجدي زين الدين: العدوان على غزة فضح معايير المؤسسات الدولية وأفقدها مصداقيتها

وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، موقف الدول الغربية تجاه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني “فضحية وكيل بمكيالين”، منوهًا إلى أن فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعجز مجلس حقوق الإنسان في إيقاف المعاناة والحرب أمر محبط للعالم بأسره ويعتبر سقوط مروع.

وقال زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إن شعوب العالم باتت لا تحترم المؤسسات الدولية وتراها بدون جدوى أو فائدة، وأنها تستأسد فقط على الشعوب الضعيفة، معقبًا: “حدث لها تعرية فلا يتوقع منها نتيجة، فحان الوقت أن تختفي أو تغير من مواقفها”.



وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أصبح مطلب عالمي وشعبي، مشددًا على أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا مهمة في توحيد الفصائل الفلسطينية وإعادة القضية للساحة العالمية، وسيكون لها دور مهم في المفاوضات التي ستعقب إيقاف العدوان.

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