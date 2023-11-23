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الخميس 23 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خطوات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

طال انتظار الهدنة في غزة التي جرت الموافقة عليها بين حماس وإسرائيل، والتي تستمر لـ4 أيام تفرج فيها الفصائل الفلسطينية عن 50 أسيرا مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا. 

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وستتسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل مساء قائمة بـ10 أسماء للأسرى الإسرائليين، الذين سيطلق سراحهم صباح اليوم التالي، ويجري نقل الأسرى إلى رفح، وسيستقبلهم جنود إسرائليين مدربون تدريبا خاصا، وعليهم مهمة التحقق من أن الأسرى المفرج عنهم، هم الأشخاص المتوقعون والمدرجون في القائمة بالفعل.

 وسيجري نقل الأسرى بطائرات هليكوبتر إلى عدة مستشفيات في إسرائيل بعد التحقق منهم، وذلك لإجراء فحوصات طبية، وسيقيمون في غرف مخصصة لهم سيتم غلقها أمام الناس، حتى تتمكن عائلاتهم من الالتقاء بهم. 

وكان يتوقع أن تبدأ الهدنة صباح، اليوم الخميس، لكن تم تأجيلها للغد لأسباب تتعلق بعدم اكتمال البنود المطلوبة، وذلك حسب تصريحات لمسئوليين إسرائيليين، فيما قال مصدر فلسطيني إن التأخير له علاقة باللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الإسرائيليين وآلية تسليمهم.

موعد الهندنة في غزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غدٍ الجمعة، موضحًا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفًا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة التي تضم 13 من النساء والأطفال".

 وأكد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدًا في الساعة السابعة صباحًا في حين سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الرابعة عصرًا.

وقال إنه سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة.

 وقال "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مضيفًا أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا من عملية تسليم الأسرى.

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصًا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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