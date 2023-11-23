إنهم ليسوا مواشي.. أندرو تيت يقصف جبهة بيرس مورجان دفاعًا عن غزة

في لقاء حاد وصفه المتابعون بقذائف أطلقها المؤثر الأمريكي-البريطاني والملاكم السابق أندرو تيت، في وجه الإعلامي الإنجليزي الذي اشتهر بحواراته مع المؤيدين والمعارضين لكلًا من فلسطين وإسرائيل منذ الاشتباكات التي جرت عقب السابع من أكتوبر الماضي، قال تيت إن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" وبحرب مثيرة للاشمئزاز تتجاوز الانتماءات السياسية.

وأبدى أندرو تيت معارضته الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرًا أن إطلاق مصطلح حرب عليها إساءة للذين فقدوا أطرافهم جراء التفجيرات من طرف أكثر الأسلحة التكنولوجية والمتطورة فتكًا.

إبادة للفلسطينيين

وأجاب ردًا على سؤال بيرس مورجان: “الإسرائيليون هم يبيدون الفلسطينيين وأنت تعلم ذلك"، ليرد الأول: “لا أعلم ذلك”، ليعقب تيت: “إذًا من تعمل لديهم لم يدعوك تعلم”.

وعن سؤال بيرس الدائم لكل ضيف، وهو ما رأيك فيما فعلته حماس في 7 أكتوبر؟، رد أندرو تيت: “لماذا بدأت القصة من الوسط لا يمكن الإجابة عن السؤال دون الحديث عن السياق الذي يسبقه”، ليرد بيرس: “في رأي أن ما فعلته حماس له مبرر”، ليعقب: “وما حدث قبل 7 أكتوبر ليس له مبرر”.

إرهابي عند قوم مقاوم عند الآخرين

وتابع تيت: “هل تريد مني الإجابة على سؤال ما عن رد فعلي شخص جاء وقطعني أنا وأسرتي إلى أشلاء، ما هو وصف شخص يسرق من أجل إطعام أسرته المهددة بالموت بسبب الجوع، فقطع رأس 40 طفلًا من قبل حماس أكاذيب إعلامية، فنيلسون مانديلا إرهابي عند البعض ومناضل من أجل الحرية عند البعض الآخر”.

وأكمل: “لو كنت خارج غزة أنعم بالمتع كلها سأقول إن ما فعلته حماس عملًا إرهابيًا لكن إذا كنت في غزة حيث هي سجن كبير ويموت أحبابي جراء قنابل ساقطة من السماء فسأقول إنه مقاومة ضد الظلم”.

مقابلة أندرو تيت وبيرس مورجان

ثأر حتمي

وعندما حاول بيرس مورجان إحراجه بالإصرار على توجيه هل حماس منظمة إرهابية؟، ليرد: “إرهابي عند قوم محارب عند الآخرين، إنهم محاربون من أجل الحرية عند قومهم، عندما تحبس أشخاص وتسرق أرضهم فسيثأرون”.

واستكمل: “هل من المنطقي أن تدمر منزل يوجد به العشرات من أجل إرهابي واحد، إنهم ليسوا مواشي يوجد العديد من الفتيات فقدن أرجلهن”، مردفًا: “عندما تقتل 12 ألف شخص فهذا إرهاب فقد شاهدت فتاة تتمنى الموت لأنها فقدت والديها وقدميها، وتقول إنها لم يعد لها مستقبل”.

الضغط يولد الانفجار

وردد محاولًا إقناع بيرس مورجان الرافض لتبرير : “ربما الاعتداءات الإسرائيلية قبيل 7 أكتوبر حولت المقاتلين الفلسطينيين إلى متطرفين”، مؤكدًا أن الضغط يولد الانفجار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها تيت عن غزة، فقد هاجم هو وشقيقه تريستان عالم النفس الكندي جوردان بيترسون، واصفينه بـ"المنافق" لتشجيعه على التدمير في غزة.



وخلال بث مباشر على أحد المواقع ناقش الأخوان تيت، تغريدة بيترسون التي حث فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "إعطائهم الجحيم"، مشيرين إلى المفارقة المتمثلة في شخص يدعو إلى الحرب بينما هو يعاني من حساسية تجاه الانتقادات عبر الإنترنت.



وأعرب تيت عن قلقه إزاء سقوط ضحايا من المدنيين في غزة وخاصة الأطفال، ووعد باتخاذ إجراءات ملموسة، وتعهد بالتبرع بمبلغ 200 ألف دولار لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين من عدوان الاحتلال المستمر في غزة.