عناصر الحوثي يرقصون البرعة اليمنة على سطح السفينة المختطفة (فيديو)

أدى عدد من عناصر جماعة الحوثي، رقصة "البرعة" اليمنية على سطح السفينة "جالاكسي ليدر" الإسرائيلية الذين استولوا عليها في البحر الأحمر.

ويظهر الفيديو مجموعة من عناصر الحوثي يحملون الأسلحة وعلم اليمن يرقصون على سطح السفينة، التي اختطفوها للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، احتجاز "سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن، وذلك بعد أيام فقط من إصدار الحوثيين رسما بيانيا مع تعليقات بالعبرية والعربية والإنجليزية تقول: "سوف نغرق سفنكم".

أمريكا تطالب بعودة السفينة

نددت الولايات المتحدة باحتجاز جماعة الحوثي اليمنية، السفينة في البحر الأحمر ووصفت ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "احتجاز الحوثيين للسفينة غالاكسي ليدر في البحر الأحمر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف "نطالب بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها وسنتشاور مع حلفائنا وشركائنا في الأمم المتحدة بشأن الخطوات التالية المناسبة".