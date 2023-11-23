د. وجدي زين الدين: "جهود مصر أعادت القضية الفلسطينية للساحة العالمية" (فيديو)

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن رؤية الدولة المصرية كانت صائبة عقب العدوان على قطاع غزة؛ إذ اكتشف المسئولون أنه يوجد مخطط مرسوم من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

أضاف زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن عدم السماح بعبور الفلسطينيين من معبر رفح قرار صائب من أجل حماية القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط التهجير والمؤامرة، مشيرًا إلى أن إسرائيل أرادت الخداع بأن التهجير مؤقت، لكن المؤقت عندهم أبدي.

أكد رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد أن مصر لعبت دورًا مهمًا للحفاظ على القضية الفلسطينية أولًا إحباط مخطط التهجير وثانيًا إدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن مصر على علم تام بالمخططات لذا عملت على إفشالها سواء التهجير من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة الغربية إلى الأردن، معقبًا: “هذا قدر مصر في أن تعيد القضية الفلسطينية للساحة العالمية، ما يعتبر أكبر انتصار لها رغم حجم الدمار والخراب الذي تتعرض له، ومنها أسلوب الأرض المحروقة لكن توجد أجيال تسلم أجيال يدافعون عن الأراضي ويتمسكون بها”.

تابع: “مصر ساعدت في إعادة القضية الفلسطينية للساحة العالمية رغم الإبادة الجماعية، ففلسطين باتت بؤرة العالم وإقامة دولة لها على حدود 1967 وعاصمتها القدس أصبح مطلبًا عالميًا، بينما إسرائيل هي الخاسر الأكبر”.

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