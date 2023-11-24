الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حماس: نثق في مصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة (فيديو)

مستشار رئيس المكتب
مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو

أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، ثقة الحركة في الأشقاء بمصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC MASR" الخميس، أن هناك جدول زمني واضح للهدنة حتى لا يترك شيئا للظروف أو وجود عقبة خلال التنفيذ.

وأوضح أن اتفاق الهدنة تم بإرادة الطرفين بعد معارك على مدار 50 يوما، مؤكدًا أن الاحتلال وجد أن الحل الوحيد للحصول على الرهائن صفقة الهدنة ولا يوجد أمامه سوى هذا الاتفاق.

وأوضح أن الاحتلال أيضا بحاجة إلى الهدنة وإلى إطلاق سراح أسراه، مؤكدًا أنه يوجد الكثير من الجهات ستراقب تنفيذ الهدنة مثل الأخوة في مصر وقطر والأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وساطة مصرية قطرة للوصول إلى هدنة

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة بوساطة مصرية قطرية أمريكية، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفل وقرابة 4000 امرأة.

 

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