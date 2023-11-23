وزير فلسطيني: الاحتلال لا يفرق بين امرأة وطفل ويستهدف إبادة الشعب (فيديو)

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطينيا في غزة، غير المفقودين تحت الأنقاض، مضيفًا أن أغلبهم من النساء والأطفال، بما يزيد على 6 آلاف طفل، بالإضافة إلى 800 مسن.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال يطلق النار بعشوائية ولا يميز بين طفل وامرأة ومسن، مؤكدًا أنه يقتل الفلسطينيين بالانتقام والحقد غير العقلاني.

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهج الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن العائلات الفلسطينية عندما تجد أي مركز إيوائي فإنها تبدأ رحلة جديدة من المعاناة بعد معاناة القصف، فقد لا تجد مكانا لها، وإن وجدت، فإنها لا تحصل على المستلزمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والطعام والمستلزمات الأخرى كالحليب وغيره من المواد الصحية.

موعد الهدنة في غزة

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غدٍ الجمعة، موضحًا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفًا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة التي تضم 13 من النساء والأطفال".

وأكد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدًا في الساعة السابعة صباحًا في حين سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الرابعة عصرًا.

وقال إنه سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة.

وقال "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مضيفًا أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا من عملية تسليم الأسرى.