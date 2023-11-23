محلل فلسطيني: مصر سخرت كل مؤسساتها لدعم غزة والهدنة أسعدت الشعب (فيديو)

كشف ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، تفاصيل الهدنة في غزة، مشيدا بجهود مصر التي سعت إلى الهدنة الإنسانية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع، بالتعاون مع قطر، موضحًا أن الاحتلال فشل في القضاء على المقاومة ورضخ لجهود الوسطاء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الهدنة أسعدت الشعب الفلسطيني الذي يريد أن يلملم جراحه.

الهدنة الإنسانية في غزة فرصة لالتقاط الشعب الفلسطيني أنفاسه

وأكد أن الهدنة الإنسانية أعطت الأمل للشعب الفلسطيني بأن هناك من يقود عنهم مسيرة التحرير والعمل وخاصة القيادة المصرية التي سخرت كل مؤسساتها من أجل وصول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى.

وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية فرصة لالتقاط الشعب الفلسطيني أنفاسه ويداوي جراح أبطاله وأطفاله ورجاله ونسائه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن الهدنة الإنسانية سيتبعها هدن أخرى.

موعد الهدنة في غزة

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الخميس، إن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غدٍ الجمعة، موضحًا أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى مقسمين على 4 أيام.

وقال أنه تم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم من الأسرى، مضيفًا أنه سيتم "تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة التي تضم 13 من النساء والأطفال".

إطلاق سراح الأسرى

وأكد أنه سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين غدًا في الساعة السابعة صباحًا في حين سيتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الرابعة عصرًا.

وقال إنه سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى في قطاع غزة خلال فترة 4 أيام الهدنة.

وذكر "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم"، مضيفًا أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءًا من عملية تسليم الأسرى.

عدد الرهائن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى

وتحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصًا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.