نشرة التوك شو.. سيناريو دخول مصر حرب غزة ونزوح في طريق الرعب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

قال الإعلامي عماد أديب، إن مصر حتى آخر سنتيمتر من معبر رفح هي أراضي مصرية، لكن ما بعد هذه الجانب فهو ليس من اختصاصها.

عماد أديب يكشف سيناريو دخول مصر في حرب غزة (فيديو)

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، العاصمة اللبنانبة بيروت بمصير مدمر مثل غزة، قائلا إن مصير بيروت سيكون مثل غزة.

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وزير دفاع الاحتلال يهدد بيروت بمصير غزة (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن في مجمع الشفاء الطبي بغزة يفقدون واحدا تلو الآخر لعدم توافر الخدمات الطبية اللازمة، وبعد توقف المولد الكهربائي الأخير، والذي كان يشكل شريان حياة لهذا المجمع.

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صحة فلسطين تكشف تفاصيل الوضع المأساوي في مجمع الشفاء بغزة (فيديو)

كشف السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: “إن مصر تستند في موقفها إلى رصيد عميق من السياسة الخارجية المسئولة من التصرف برشادة وحكمة”، لافتًا إلى أن مصر فتحت باب السلام في المنطقة منذ سنوات وحافظت عليه رغم جميع الأنواء والعواصف خلال العقود الماضية.

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متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية (فيديو)

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه ولابد أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بأخر على جرائمه الذي يرتكبها بشأن المدنيين في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في غزة.

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أيمن محسب: قادة إسرائيل ترتكب حماقات بشكل علني.. لابد من محاسبتهم

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية بأي شكل وتحت أي مسمى، موضحًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الحالية تريد فصل الشمال عن الجنوب لكي ينزح أهال غزة إلى الجنوب ومن ثم الضغط على الدولة المصرية.

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محسب: إسرائيل تريد تصفية القضية.. صدموا بشعب مصري لن يتخلى عن أرضه

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن إسرائيل سوف تخسر الكثير والكثير بسبب هذا العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، إذْ إنها تقتل الأمهات والأطفال كل يوم.

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د. أيمن محسب: "رد الفعل الغربي الآن غير مسبوق.. العالم كله يصرخ"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، خلال اشتباكات شهدها المخيم في الساعات الماضية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت.

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أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، هي كلمة تحمل المكاشفة والشفافية في آرائها، منوهًا بأن الرئيس السيسي اليوم كان واضحًا جدًا في كلمته.

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أيمن محسب: "كلمة الرئيس السيسي تضمنت المكاشفة والشفافية.. وحملت رد الفعل العربي"

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “إن الجيش الإسرائيلي سيتحكم فى قطاع غزة، بعد الانتهاء من القضاء على حركة حماس”.

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نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي سيتحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب"

سلك أهالي غزة طريقًا خطرًا أثناء نزوحهم، إذْ كانت بنادق الجنود الإسرائيليين موجهة نحوهم، واضطروا للسير بين الدبابات رافعين بطاقاتهم الشخصية والرايات البيضاء.

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نزوح وسط طريق الرعب: "أهالي غزة يروون الرحلة الصعبة" (فيديو)

بات امتلاك مولد كهربائي بمثابة كنز مدفون حتى لو كان متهالكا، حيث أعاد أحد سكان غزة هذه المولدات للحياة، وإصلاحها بما تيسر من قطع.

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مولدات الكهرباء القديمة الملاذ الأخير لإنقاذ سكان غزة من الظلام (فيديو)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

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الأرصاد الجوية تحذر من احتمال حدوث سيول وتراكم مياه الأمطار (شاهد)

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره العراقي عبداللطيف الرشيد في العاصمة السعودية الرياض، وتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع الجارية في قطاع غزة.

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شاهد.. الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل سيطرت على شمال قطاع غزة بالكامل، مضيفًا أن الدبابات تبعد عن مستشفى الشفاء نحو 20 مترًا، قائلًا: "أي عسكري إسرائيلي طلع مسدس يقدر يصيب المستشفى بالرصاص".

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عمرو أديب: "شمال قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل" (فيديو)

رد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على أكاذيب الاحتلال بشأن وجود أنفاق لحماس تحت مستشفى الشفاء.

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صحة فلسطين ترد على أكاذيب الاحتلال بشأن أنفاق حماس بمجمع الشفاء (فيديو)