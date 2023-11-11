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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محسب: إسرائيل تريد تصفية القضية.. صدموا بشعب مصري لن يتخلى عن أرضه

د. أيمن محسب
د. أيمن محسب

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية بأي شكل وتحت أي مسمى، موضحًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الحالية تريد فصل الشمال عن الجنوب لكي ينزح أهال غزة إلى الجنوب ومن ثم الضغط على الدولة المصرية.

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وأشار "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، إلى انه فيما يخص فكرة توطين أهالي غزة في مصر، مؤكدًا أن إسرائيل صدموا بشعب مختلف، معقبًا: "باتجاه مصر رايحين لشعب مختلف".

 

وأوضح أنه تحدث في أكثر من حوار مع أهالي ومشايخ سيناء، والذين أكدوا على انهم لن يتخلوا عن شبرًا واحدًا من أرض سيناء ولن يفرط فيها أحد من الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية.

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض هي كلمة تحمل المكاشفة والشفافية في أراءها، منوهًا بأن الرئيس السيسي اليوم كان واضح جدًا في كلمته.

تعليق د. أيمن محسب على كلمة الرئيس السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأوضح "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، أن القمة العربية الإسلامية أتت مرجو كبير وصنعت أمل للفلسطينيين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في جرائمه، إذ أن هذه الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا توصف إلأا بأنها جرائم حرب.

وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن حديث كلمة الرئيس السيسي أكد على أن دائرة الحرب في غزة ستتسع هي إشارة واضحة بأن رد الوطن العربي لن يقف عند هذا الحد.

وثمن "محسب"، مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى فى غزة، وضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

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