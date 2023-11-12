وزير دفاع الاحتلال يهدد بيروت بمصير غزة (فيديو)

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، العاصمة اللبنانبة بيروت بمصير مدمر مثل غزة، قائلا إن مصير بيروت سيكون مثل غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن سلاح الجو الإسرائيلي أغلبه موجه ليس إلى غزة ولكنه موجه للشمال، مؤكدًا أنهم مستعدون ومتأهبون لكل مهمة.

ووصف حماس بأنهم حيوانات بشرية وأنه لا يتخيل كيف يتعاملون مع طفل عمره 10 أشهر ويدعى "جفير" والذي يعد بمثابة حفيده، مؤكدًا أن مهمتهم هو إعادة كل المختطفين.

نتنياهو: وقف إطلاق النار لن يكون ممكنًا

فيما أكد نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لن يكون ممكنًا إلا إذا أطلق المسلحون في غزة سراح جميع الرهائن الـ 240 الذين احتجزتهم حماس في هجومها المميت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، مشددًّا على أن إعادة الرهائن "هدف مركزي" في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف أن إسرائيل ستعمل على بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة، في اليوم التالي للحرب، قائلًا إلى أن ذلك سيعمل على "إلغاء التهديدات الأمنية" التي قد تتعرض لها إسرائيل.

وردًّا على سؤال عما يعنيه بالسيطرة الأمنية، قال نتنياهو إنه يجب أن يكون بوسع القوات الإسرائيلية دخول غزة عندما يكون ذلك ضروريًّا لملاحقة المسلحين.