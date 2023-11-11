الأرصاد الجوية تحذر من احتمال حدوث سيول وتراكم مياه الأمطار (شاهد)

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

بيان الأرصاد الجوية

وأوضحت أن مصر شهدت سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة، خاصة محافظات الدلتا، وهو أمر متوقع، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة، وذلك حسبما جاء في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر “صدى البلد”.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة على محافظات شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى الليلة، موضحًا أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد هطول أمطار، وأن محافظات شمال ووسط الصعيد هي المعرضة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية، محذرة من احتمال حدوث سيول وتراكم مياه الأمطار في بعض المناطق.

وأضافت أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل، موضحة أن الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة هي 25 درجة مئوية، والصغرى هي 16 درجة مئوية، ناصحة المواطنين بارتداء ملابس دافئة وتجنب التعرض للبرد والرطوبة، واتباع الإرشادات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبل.

حذرت “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “خط أحمر”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، اليوم الجمعة المواطنين من حدوث تقلبات جوية في الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي من أهمها سقوط الأمطار غدًا السبت والأحد بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

أضافت أنه متوقع سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ورعدية على القاهرة الكبرى، والصحراء الغربية وبعض محافظات الصعيد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع انخفاض القيمة الحرارة لتعود إلى المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت في كل عام.

واصلت غانم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بداية من منتصف الأسبوع المقبل لتسجل خلال فترات النهار ما بين بين 26 و27 درجة مئوية، بينما فترات الليل تسجل 18 درجة مئوية، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية.