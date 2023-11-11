نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي سيتحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب"

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “إن الجيش الإسرائيلي سيتحكم فى قطاع غزة، بعد الانتهاء من القضاء على حركة حماس”.

أضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه لن يوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش لن يتوقف حتى إنجاز المهمة والحرب هدفها الانتصار، محذرًا حزب الله من الدخول في الحرب.

تابع: “لن يكون هناك وقف إطلاق للنار دون إعادة المحتجزين”، مضيفًا أن الشعب اليهودى يعطينا القوة لمواجهة حماس، مؤكدًا أن غزة ستكون منزوعة السلاح بعد الحرب على حماس.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ36 على التوالي:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال غزة، بعد أكثر من شهر على العدوان في غزة.

أكد جيش الاحتلال، أن تدمير كل قدرات حماس يتطلب الكثير من الوقت، موضحًا: “نعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين ولن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.