عماد أديب يكشف سيناريو دخول مصر في حرب غزة (فيديو)

قال الإعلامي عماد أديب، إن مصر حتى آخر سنتيمتر من معبر رفح هي أراضي مصرية، لكن ما بعد هذه الجانب فهو ليس من اختصاصها.

وتابع خلال لقاء مع برنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”: “افترض أن الجيش المصري دخل الجانب الفلسطيني الموجود بالفعل في سيناء وتحت حماية جوية”، مضيفًا أن هذا إعلان حالة حرب ليس فقط ضد إسرائيل بل ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شريكة متضامنة مع إسرائيل في هذه الحرب الإجرامية ضد غزة بأسحلتها وبأهم ناقلتين، إضافة لإعطائها الضوء الأخضر للدولة العبرية أن تمارس الجريمة.

بايدن أسير لدى إسرائيل

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها 83 حق نقض حتى 6 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن الـ83 حق نقض معظمهم لحماية إسرائيل ولمنع قرارات ضدها، واصفا الرئيس الأمريكي، بايدن، بأنه الرهينة الحقيقي لدى الإدارة والحكومة الصهيونية، لأنه في معركة انتخابات على الأبواب.

وأوضح أن هناك استطلاع رأي لدى الأمريكيين بأن ترامب الذي لديه 16 تهمة جنائية لديه شعبية أكثر من باين، مؤكدا أن بايدن أسير لدى إسرائيل، مشيرا أن بايدن قدم عمليات الدعم لإسرائيل كجزء من حملته الانتخابية، منتظرا أن يرد له الجانب الإسرائيلي الدعم خلال الانتخابات.

وأشار إلى أن جميع الدول العربية والإفريقية والآسيوية يلمحوا على المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة، وتوقف أديب عند كلمة أمير قطر، الشيخ تميم، التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية، حيث قال: "لامتى هنفضل عايشين في فكرة الازدواجية"، مشيرا أن علاقة الأمير تميم وبايدن قوية جدا، لافتا أن الأمير يلعب دورا مهما في الوساطة من أجل الإفراج عن الرهائن.

ولفت إلى أن موضوع الإفراج عن الرهائن شديد الحساسية ويخطئ من يظن أن هنية وخالد مشعل يمتلكون قرار الإفراج، مؤكدا أن القرار بخصوص الرهائن عن كتائب القسام.