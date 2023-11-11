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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. أيمن محسب: رد الفعل الغربي الآن غير مسبوق.. العالم كله يصرخ

د. أيمن محسب
د. أيمن محسب

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن إسرائيل سوف تخسر الكثير والكثير بسبب هذا العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، حيث إنها تقتل الأمهات والأطفال كل يوم.

تعليق هام من د. أيمن محسب بشأن الأوضاع في غزة

 

وأوضح "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، أن العقلية الإسرائيلية هي متحدية بطبعها ولها أهداف وتحاول الوصول إليه بدون النظر إلى التحديات، مشددًا على أن لديهم أهداف واضحة ويريدون الوصول إليها.

 الهدف الإسرائيلي

وتابع: "الإسرائيليين لديهم هدف وحيد لا يفكرون في تكلفة هذا الهدف في ظل الدعم الأمريكي والعالمي غير المسبوق.. رد الفعل الغربي الآن غير مسبوق والعالم كله يصرخ، وذلك بالتزامن مع تحديد إسرائيل للمستشفيات وتقوم بقصفها".

أيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي تضمنت المكاشفة والشفافية.. وحملت رد الفعل العربي

النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض هي كلمة تحمل المكاشفة والشفافية في أراءها، منوهًا بأن الرئيس السيسي اليوم كان واضح جدًا في كلمته.

تعليق د. أيمن محسب على كلمة الرئيس السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة

وأوضح "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، أن القمة العربية الإسلامية أتت مرجو كبير وصنعت أمل للفلسطينيين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في جرائمه، إذ أن هذه الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا توصف إلأا بأنها جرائم حرب.

 

وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن حديث كلمة الرئيس السيسي أكد على أن دائرة الحرب في غزة ستتسع هي إشارة واضحة بأن رد الوطن العربي لن يقف عند هذا الحد، مؤكدًا أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة اليوم في الرياض هي قمة مختلفة تمامًا ومكملة لقمة القاهرة للسلام الذي أعنقدت في 21 أكتوبر المنقضي.

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