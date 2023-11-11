عمرو أديب: شمال قطاع غزة تحت سيطرة إسرائيل (فيديو)

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل سيطرت على شمال قطاع غزة بالكامل، مضيفا أن الدبابات تبعد عن مستشفى الشفاء نحو 20 مترا، قائلا: "أي عسكري إسرائيلي طلع مسدس يقدر يصيب المستشفى بالرصاص".

وأوضح خلال برنامجه “الحكاية" المذاع على قناة “أم بي سي مصر” اليوم السبت، أن كل نصف ساعة يتوفى طفل داخل المستشفى، نتيجة توقف الحضانات بسبب انعدام الوقود بالمستشفى، مؤكدا أن غزة انقسمت إلى قسمين.

وأوضح أن قوات المقاومة تحاول الاشتباك بشكل أو بآخر مع الإسرائيليين في أماكن متعددة.

وأشار إلى أن مشروع التهجير من الشمال إلى الجنوب مستمر بالإقناع أو بالقصف، مؤكدا أن جميع المستشفيات القريبة من الحدود المصرية تكتظ بالمصابين، لافتا إلى أن سقوط مستشفى الشفاء الطبي هي بمثابة سقوط المنظومة الصحية.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ36 على التوالي:

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال غزة، بعد أكثر من شهر على العدوان في غزة.

أكد جيش الاحتلال، أن تدمير كل قدرات حماس يتطلب الكثير من الوقت، موضحًا: “نعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين ولن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.