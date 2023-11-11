اشتباكات في مخيم جنين وسقوط شهيدين برصاص إسرائيلي (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، خلال اشتباكات شهدها المخيم في الساعات الماضية، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت.

أكدت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، توقف العمليات بمجمع الشفاء الطبي في غزة بعد نفاد الوقود بشكل كامل، معلنة مقتل طفل في العناية المركزة بسبب انقطاع الأوكسجين والأدوية، بينما هناك 39 آخرون مهددون أيضًا، فيما تواصل إسرائيل حصارها للعديد من المستشفيات في مدينة غزة، لاسيم مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، زاعمة أن حركة حماس شقت أنفاقًا تحتها.

مستشفى القدس أصبح خارج الخدمة

وكشفت أن مستشفى القدس أصبح خارج الخدمة أيضًا بعد استهدافه بشكل مباشر، مشددة على أن ما يحدث في المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية في غزة "جريمة حرب وإبادة".

وأكدت قصف إسرائيل لمجمع الشفاء بالفوسفور الأبيض، لافتة إلى أن 20 من أصل 30 مستشفى في غزة توقفت بصورة كاملة، موضحة أن الجيش الإسرائيلي بات يحاصر مستشفيات "القدس والرنتيسي والنصر للأطفال والصحة النفسية"

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال غزة، بعد أكثر من شهر على العدوان في غزة.

أكد جيش الاحتلال، أن تدمير كل قدرات حماس يتطلب الكثير من الوقت، موضحًا: “نعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين ولن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.