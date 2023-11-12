متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل مشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية (فيديو)

كشف السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تستند في موقفها إلى رصيد عميق من السياسة الخارجية المسئولة من التصرف برشادة وحكمة، لافتا إلى أن مصر فتحت باب السلام في المنطقة منذ سنوات وحافظت عليه رغم جميع الأنواء والعواصف خلال العقود الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “أم بي سي مصر” اليوم السبت، أن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة ودقيقة وعملية، مؤكدا أن مصر والعرب قدموا مبادرات شجاعة للسلام، مضيفا أنه يأتي بعد ذلك دور المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة للتحرك لوقف نزيف الدم ثم معالجة جذور الصراع.

وكشف أن لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعود، محمد بن سلمان، يدل على التوافق والتقارب في الموقف المصري السعودي، مضيفا أنهما دولتان لهما تأثير في الوطن العربي والإسلامي وموقفهما متطابق حول معظم أبعاد وعناصر الأزمة الجارية.

وأكد فهمي أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض رفضا قاطعا، كما أكد ذلك الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أن هناك اتفاق في ذلك لجميع الدول التي جرت لقاءات للرئيس، حيث أجرى 8 لقاءات على هامش القمة، إضافة للبيان الختامي الذي أكد على نفس النقطة.

وأضاف أنه هناك تقدير كبير من الدول العربية والإسلامية لدور مصر في تقديم المساعدات، فلم تخلو كلمة من كلمات قادة وزعماء الدول، مضيفا أن دور مصر نابع من شعور عميق بالمسئولية الإنسانية والأخوية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذا الدور تقوم به مصر على مدار عمر القضية الفلسطينية منذ 75 عاما بأشكال وطرق مختلفة.

وأشار إلى أن هناك دعم ومساندة لهذا الدور، لأن مصر تتصدى له منذ اللحظة الأولى بشكل طوعي، وقبل أن تشتد الأزمة وتصل إلى هذه الأبعاد الخطيرة، وهذا موقف تعبر عنه جميع الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى دول خارج المنطقة.

عودة السيسي إلى الوطن

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

جاءت مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.