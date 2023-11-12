صحة فلسطين تكشف تفاصيل الوضع المأساوي في مجمع الشفاء بغزة (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن في مجمع الشفاء الطبي بغزة يفقدون واحدا تلو الآخر لعدم توافر الخدمات الطبية اللازمة، وبعد توقف المولد الكهربائي الأخير، والذي كان يشكل شريان حياة لهذا المجمع.

وكشف أن المجمع أصبح بلا ماء وطعام ولا كهرباء، ولا يوجد به أي مقوم من مقومات الحياة، مضيفا أنه استشهد 9 أفراد خلال اليوم، ولا يزال القصف متواصل على مجمع الشفاء الطبي وحوله.

وأكد أن قوات الاحتلال يحاصرون المستشفى من جميع الجهات، خاصة الحصار بالأحزمة النارية والقصف المباشر لخارج وداخل المستشفى، لافتا إلى أنهم يوجهون بنادقهم باتجاه ساحات المستشفى، مؤكدا استهداف العناية المركزة بمن فيها، وتم استشهاد أحد المرضى بالعناية المركزة بقذيفة موجهة للعناية.

العدوان على غزة يدخل اليوم الـ37

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ37 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال غزة، بعد أكثر من شهر على العدوان في غزة.

أكد جيش الاحتلال، أن تدمير كل قدرات حماس يتطلب الكثير من الوقت، موضحًا: “نعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين ولن نفوت الفرصة لاستعادتهم”.