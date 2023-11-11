شاهد.. الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره العراقي عبداللطيف الرشيد في العاصمة السعودية الرياض، وتبادلان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع الجارية في قطاع غزة.

الرئيس السيسي في الرياض

وأعرب الرئيس العراقي خلال لقائه الرئيس السيسي عن التقدير للدور الجوهرية المصري في جهود تسوية الأزمة الخطيرة في غزة على المسارين السياسي والإنساني، وذلك حسبما أكدت به الرئاسة المصرية.

واستعرض الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس العراقي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة المجال لإنقاذ المساعدات الإنسانية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وحذر السيسى، فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، من توسع رقعة الحرب بسبب الحرب على غزة.

وواصل السيسي أن الشعب الفلسطينى يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية

وشدد على أنه يجب إجراء تحقيق دولي بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب الفلسطينى يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، اليوم السبت، أنه يتوجه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية والتي لا تأتي في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطي، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

وشدد على أنه يجب إجراء تحقيق دولي بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.