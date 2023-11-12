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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أيمن محسب: قادة إسرائيل ترتكب حماقات بشكل علني.. لابد من محاسبتهم

د. أيمن محسب في حواره
د. أيمن محسب في حواره مع قناة "النيل"

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،  أنه ولابد أن يحاسب الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بأخر على جرائمه الذي يرتكبها بشأن المدنيين في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في غزة.

حوار د. أيمن محسب على قناة “النيل”

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وأشار "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، إلى أن قادة إسرائيل ترتكب حماقات بشكل علني لابد أن يتم تقديمها على أنها مجرمين حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

 

وأوضح أنه لن يكون هناك تهدئة في هذا الإطار وانهاء الصراع إلا بحل الدولتين، مؤكدًا أننا في مصر نعتبر أن القضية الفلسطينية منذ 48 بأنها قضيتنا الأولى. 

د. أيمن محسب: بيان القمة العربية الإسلامية تأكيد لأمتلاكنا أوراق ضغط حقيقية
 

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن إسرائيل تعي جيدًا أنها تحتل الأراضي الفلسطينية وتريد تحقيق مخطط لها قديم، كما أنه سعيد من التوصيف الذي صدر في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية وهو "الكيان المحتل"، حيث إن إسرائيل تريد أن تأخذ أرض ليس حقها وتكبر على حساب دولة أخرى .

حوار د. أيمن محسب مع “النيل”

وتابع "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"،: "أزمتنا الحقيقة الآن في التعامل مع الملف الإسرائيلي"، مشددًا على أنه ما جاء في بنود القمة العربية وتوجيه دعوة لمجلس الأمن ومطالبته بوقفته الطبيعية بشأن الأحداث تأكيد على أن لدينا أوراق ضغط عربية حقيقة على إسرائيل".

وأشار إلى أن بيان يحمل نواة تصعيد محتمل إذا استمرت إسرائيل في هذه المنهجية، إذ أن جاء في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم مطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الطلبات الواضحة تأكد على أن لغة الحوار للعرب مختلفة، موضحًا أنه إذا استمرت إسرائيل في جرائم الحرب والتطهير العرقي سيكون هناك رد فعل عربي مختلف تمامًا.

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