أيمن محسب: "كلمة الرئيس السيسي تضمنت المكاشفة والشفافية.. وحملت رد الفعل العربي"

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، هي كلمة تحمل المكاشفة والشفافية في آرائها، منوهًا بأن الرئيس السيسي اليوم كان واضحًا جدًا في كلمته.

تعليق د. أيمن محسب على كلمة الرئيس السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة:

أوضح "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، أن القمة العربية الإسلامية أتت مرجوًّا كبيرًّا وصنعت أمل للفلسطينيين، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في جرائمه، إذ إن هذه الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا توصف إلا بأنها جرائم حرب.

أشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن حديث كلمة الرئيس السيسي أكد أن دائرة الحرب في غزة ستتسع هي إشارة واضحة بأن رد الوطن العربي لن يقف عند هذا الحد.

ثمَّنَ "محسب"، مطالبة الرئيس السيسي بإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى فى غزة، وضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف الممارسات كافة التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

د. أيمن محسب: القمة العربية الإسلامية مختلفة ومكملة لـ"القاهرة للسلام"

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة اليوم في الرياض هي قمة مختلفة تمامًا ومكملة لقمة القاهرة للسلام التي انعقدت في 21 أكتوبر المنقضي.

تعليق الدكتور أيمن محسب على القمة العربية الإسلامية المشتركة:

أشار "محسب"، خلال حواره عبر شاشة "النيل"، إلى أن مردود القمة العربية الإسلامية في الشارع المصري والعربي به شيء مختلف عن القمم الماضية، موضحًا أن هذه القمة شهدت تجانس الزعماء العرب في عدد من النقاط، وهو ما بدى ظاهرًا في البيان الختامي، من خلال الاتفاق على عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير للفلسطينيين وكان به إجماع، بالإضافة وقف إطلاق النار في غزة.

أوضح أن ما صدر من القمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم هي محددات تحدثت عنها مصر من قبل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.