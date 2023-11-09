سمير فرج: إسرائيل تواجه فشلًا ذريعًا في غزة (فيديو)

قال اللواء دكتور سمير فرج الخبير والمفكر الإستراتيجي، إن الجيش الإسرائيلي يريد أن يحقق نصرا من خلال عمليته البرية في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يريد السيطرة على القطاع لكنه فشل حتى الآن في ظل المقاومة الكبيرة من الفلسطينيين.



أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن أجهزة الاستخبارات والدفاع الإسرائيلية فشلوا في اختراق حركة حماس بالإضافة إلى التوغل البري في قطاع غزة، مبينا أن إسرائيل لجأت إلى القنابل الزلزالية لاختراق الأنفاق في غزة وفشلت أيضا.



وأشار إلى أن الأسرى الإسرائيليين متواجدون في الأنفاق مع حركة حماس، وهذا ما يصعب أيضا عملية التوغل البري، خاصة بعد قتل 50 أسيرا في الأيام الأخيرة نتيجة القصف الإسرائيلي، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه ضغطا كبيرا في الداخل الإسرائيلي نتيجة احتجاز الأسرى الإسرائيليين وفشله في الحرب حتى الآن ومزاعمه التي أعلن عنها للشارع الإسرائيلي.



وشدد على أن التاريخ سيذكر ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، وإذاعة المباحثات على الهواء مباشرة، وسيذكره التاريخ، موضحا أن الرئيس السيسي أراد في ذلك الوقت عدم المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية وأن موقفها واضح وثابت ولن يتغير ولن توافق على عبور الرعايا الأجانب والـ 50 أمريكيا من معبر رفح إلا بعد عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأوضح أن القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة، مؤكدا أن مصر ترفض رفضا قاطعا التهجير القسري لسكان قطاع غزة، ورفض كل الإغراءات فيما يتعلق في هذا الملف، وهو ما زاد من شعبية الرئيس السيسي أكثر وأكثر داخل الدولة المصرية.