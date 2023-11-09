د. وجدي زين الدين يطالب بدمج الأحزاب.. مصر بحاجة لكيانات سياسية قوية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن أجواء انتخابات الرئاسة الحالية فرصة ذهبية من أجل دفع الأحزاب التي تمتلك رؤى وبرامج متشابهة في الدمج مع بعضها البعض.

ولفت زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، إلى أنه من أجل تقوية الحياة الحزبية في مصر وإعدادها للانتخابات البرلمانية والرئاسية فإنه يفضل أن تندمج الأحزاب بحيث يكون هناك ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية من خلال الدمج، مردفًا: “لدينا 12 حزبًا لديهم أفكار يسارية، فلماذ لا يندمجون مع بعضهم البعض".

ونوه إلى أن تشتت الأحزاب يرجع إلى الثقافة السياسية الخاطئة، وحرص الجميع على تقلد دور الزعيم.

موروث أضعف الأحزاب

وكشف سبب ضعف الحياة الحزبية في مصر خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الضعف موروث وصفه بالسيء والسبب يعود إلى حلها في فترة الخمسينيات وحظر الحياة الحزبية بالكامل.

وأضاف زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن الشعب المصري يعيش حتى اللحظة المأساة الحقيقة لحل الأحزاب السياسية، منوهًا إلى أن حزب الوفد عريق وتخطى عمره المئة عام، وأن الشعب المصري وإن لم يكن عضوًا فيه فداخله وفدي ولديه حنين له ولتاريخه.

وأكد أن أي أسرة مصرية من إسكندرية وحتى أسوان ينتمون لحزب الوفد لاعتبارات عديدة، مشيرًا إلى الحزب لديه لجان وفدية متشعبة في كل مركز وقرية ونجع.