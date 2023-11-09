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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سمير فرج: مخابرات وجيش إسرائيل صفر أمام تكتيكات حماس الحربية

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء دكتور سمير فرج، الخبير والمفكر الإستراتيجي، إن هناك 9 دول لديها سلاحا نوويا ويسمى النادي النووي، مشيرا إلى أن النووي الذي تمتلكه كل من أمريكا وروسيا سيدمر العالم، والأكثر في الامتلاك موسكو.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن النادي النووي يضم 9 دول تبدأ بروسيا، وحاليا هناك قنبلة نووية تكتيكية، مشددا على أن روسيا لديها أكبر مخزون من الرؤوس النووية عالميا وحال استخدامها السلاح النووي ستدمر العالم.

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وأشار إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تنتصر المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، مبينا أن إسرائيل لم تنجح حتى الآن رغم حربها على غزة منذ 34 يوما، كما أنها لم تستولى على أي متر لذا لم تنجح إسرائيل عسكريا حتى الآن، ولم تنجح في تدمير حركة حماس كما زعمت.


ونوه إلى أن حركة حماس جعلت سمعة جيش الدفاع الإسرائيلي في الأرض، لافتا إلى أن من ضمن انتصارات حركة حماس على إسرائيل أن الأجهزة الاستخباراتية لم تنجح في الوصول إلى حماس أو معرفة أي معلومات تفصيلية عنها.

 

وأوضح اللواء دكتور سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخابرات الإسرائيلية (صفر) وجيش الدفاع (صفر)، أمام حركة حماس، مرجحا أن يترك بنيامين نتنياهو منصب رئاسة مجلس الوزراء بعد فضحية يوم 7 أكتوبر.

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