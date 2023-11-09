الصحة الفلسطينية: مئات العائلات بغزة أبيدت بالكامل وعدد الشهداء ارتفع لـ 10818

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يوسع دائرة الاستهداف للمدنيين في قطاع غزة ولم يترك شبرا هناك إلا وقصفه خلال الساعات الماضية وحتى اللحظة لا سيما في محيط المستشفيات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة حتى اللحظة راح ضحيتها نحو 250 شهيدا كما ارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

ونوه إلى أنّ الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

2650 بلاغا عن مفقودين

ولفت إلى أنّ الوزارة تلقت ما يزيد عن 2650 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم أكثر من 1400 طفل لازالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تستطع الطواقم الوصول إليهم بسبب الاستهداف المؤكد وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لرفع الأنقاض.

وأضاف أن الاستهداف المركز كان بالتوازي معه استهداف مركز أيضا للمنظومة الصحية، حيث رصدت الوزارة تدمير 51 سيارة إسعاف بالإضافة إلى استشهاد العشرات من الطواقم الطبية واستهداف العشرات من المؤسسات الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، كما خرج 18 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وتابع: "اليوم هناك مستشفيات خرجت عن الخدمة مثل مستشفيات الأطفال والنصر للأطفال والرنتيسي والصحة النفسية، كذلك مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومجمع الشفاء الطبي أمامهما ساعات محدودة للتوقف عن الخدمة تمامًا".