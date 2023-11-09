مستشار رئيس فلسطين: أمريكا وحدها تستطيع إيقاف الحرب على غزة (فيديو)

طالب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، القمة العربية التي ستنعقد السبت المقبل، في الرياض أن تخرج بقرارات قابلة للتطبيق وبإجراءات.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” اليوم الخميس، إنهم سيقدمون رؤيتهم التي تهتم بتحديد إطار العمل والأكثر ضرورة في هذه المرحلة، والتي تقوم على أربع أولويات أساسية، متابعا أن الأولوية الأولى هي وقف العدوان فورا، وهذا يتطلب من العرب أن يكونون أكثر جدية في التعامل مع صاحب القرار في وقف إطلاق النار وهي الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل.

وأكد الهباش أن الولايات المتحدة هي التي تتحمل وزر استمرار هذا العدوان، وبإمكانها وحدها أن توقف هذا العدوان، قائلا: "عندما التقى الرئيس أبو مازن قبل أيام ببلينكن قال له في وجهه وبشكل واضح، أنتم وحدكم من تستطيعون أن تأمروا إسرائيل بوقف العدوان".

إفشال مخطط التهجير

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأولوية يتطلب قرارات عربية ذات طبيعة عملية ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على القرار الأمريكي، لإجباره على وقف إطلاق النار، متابعا أن الأولوية الثانية هي ضمان وصول كل الاحتياجات والإمدادات الإنسانية بشكل مستدام وكاف إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يعيش كارثة إنسانية، قائلا: "هناك مليون ونصف من الفلسطينين نزحوا وأصبحوا بلا مأوى، وهناك كل قطاع غزة 2.3 مليون إنسان يعيشون تحت وطأة نقص الغذاء والماء، وانعدام الكهرباء والوقود، والمستلزمات الطبية".

وأضاف أن الأولوية الثالثة هي الاستمرار في العمل بإفشال مخطط التهجير الذي تحاول دولة الاحتلال فرضه على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم نجحوا في ذلك حتى اللحظة بفضل صمود الشعب اللفسطيني، وثبات موقف القيادة الفلسطينية في رفض التهجير، وثبات الموقف العربي خاصة المصر والأردني.

وأوضح أن الأولوية الرابعة هي فرض الحل السياسي ينهي الاحتلال، وضمان قيام دولة فلسطينية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.