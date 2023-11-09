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د. وجدي زين الدين: الشعب المصري بداخله وفدي وإن لم يكن عضوًا في الحزب د. وجدي زين الدين: د. عبدالسند يمامة لديه خطة للنهوض بمصر تتضمن الاقتصاد والتعليم
الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: د. عبدالسند يمامة لديه خطة للنهوض بمصر تتضمن الاقتصاد والتعليم

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، عقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم من أجل عرض الملامح الرئيسة للبرنامج الانتخابي وتم طباعته وتوزيعه على الصحفيين.

وأضاف زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج“ الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن البرنامج الانتخابي والمؤتمر متاح على الصفحات الرسمية لحزب الوفد، مؤكدًا أن البرنامج ركز على ثلاثة محاور وهم الاقتصاد والتعليم وأزمة سد النهضة.

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وأوضح أن مصر  تعاني أزمة اقتصادية وأن حزب الوفد لديه برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي يعتمد على الإصلاح السياسي، متابعًا أن الإصلاح السياسي لديه أسس وهو دستور 2014 الذي به العديد من النصوص الشارحة ويوجد به أيضًا نصوصًا غير مفعلة ومنها قانون المحليات الذي يجب تفعيله.

وأما بالنسبة للملف التعليمي، لفت رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن حالة التعليم المصري يرثى لها سواء من الروضة وحتى الجامعة، لافتًا إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة وضع الخطوط العريضة لبرنامجه.

 

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