جمال العدل: كريم عبدالعزيز أنضج الفنانين.. والأفلام العسكرية والتاريخية مغامرة نحو الإفلاس

قال المنتج جمال العدل، إن تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية بشكل عام مغامرة صعبة وتحتاج فلوس كثيرة ومردودها المالي صعب للغاية، موضحًا أن الجهات الحكومية هي التي تقوم بعمل هذه النوعية من الأعمال العسكرية والتاريخية.

وأضاف، خلال لفاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنهم قد يقدموا هذه النوعية من الأفلام العسكرية ولكن حال التعاون مع التوجيه للشئون المعنوية للقوات المسلحة، مؤكدا أنها لديها قدرات تمكنها من هذه الأعمال، ومزح قائلا: "لو عايزنا نفلس نعمل الأفلام دي".

ولفت إلى أنه توجد بطولات في التاريخ العسكري المصرية “نفرح بيها ولحد دلوقتي في ناس كانت فاكرة 6 أكتوبر ده كوبري”، مردفًا: "كان نفسي أعمل فيلم ديني إسلامي يبين أن المرأة حاجة محترمة في الإسلام بالتقنيات والصوت والجرافيك بتاع دلوقتي ولكن ملوش دورة رأس مال ولكن أتمنى إنتاجه".

كريم عبد العزيز أنضج الفنانين

وأكد في سياق آخر، أن الفنان كريم عبدالعزيز هو رهان فائز طوال الوقت وهو أنضج فنان في الجيل الحالي، قائلًا: "رهان كريم عبد العزيز كسبان طول الوقت وهو مهذب مع كل الناس وهو أنضج وألطف واحد في كل الجيل، وأتمنى أعمل حاجة معاه وأحبه على المستوى الفني والانساني وهو منضبط ومتواضع".

ورد جمال العدل، على حقيقة عدم المشاركة مع كريم عبد العزيز في عمل فني بسبب ارتفاع أجره، قائلا: "عادل إمام كان بيأخد أعلى أجر لأنه بيعرف يجيبه وبتكسب من وراه، وكل لما يبقى معاك نجم مهم بتسوقه وكل لما يبقى النجم كبير بتسهل".

وتابع: "أعلى أجر للفنانين هو كريم عبد العزيز وأعلى إيراد دراما وسينما، وعلى مستوى النسائي نيللي كريم ومنى زكى وأما يسرا فهي عادل إمام بتاع الستات".