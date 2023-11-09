عوض تاج الدين: 90% من احتياجات مصر الدوائية منتجة محليًا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن صناعة الدواء في مصر عريقة جدًا، حيث بدأت هذه الصناعة في عام 1936، والفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مجال صناعة الدواء في مصر.

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من الدواء بشكل محلي، مشيرًا إلى أنه يثق في الأدوية المصرية بصورة كبيرة، خاصة وأنها تنتج بجودة كبيرة حسب المعايير العالمية.

ولفت إلى أن مصر حققت اكتفاء كبيرا من الدواء بشكل محلي، وهناك قدر كبير من الدواء يصدر للخارج، ويخضع لكافة معايير الجودة والفاعلية والأمان، مشيرًا إلى أن الدواء المصري لا يقارن بأي منتج أجنبي من حيث السعر.