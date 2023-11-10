الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 10818 (فيديو)

كشف الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة راح ضحيتها نحو 250 شهيدا في قطاع غزة.

وأكد القدرة خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، الخميس، أن حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية ارتفعت إلى 1118 عائلة منها من أبيد بشكل كامل، ومنها ما كان حصيلة الشهداء بين أفراده بلغ أكثر من 100 شهيد.

وأوضح أنّ الاحتلال زاد من فاتورة العدوان برفع عدد الشهداء إلى 10818 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، بالإضافة إلى 27 ألف مواطن أصيبوا بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

عدد الضحايا تحت الأنقاض

وأشار إلى إنّ الوزارة تلقت ما يزيد على 2650 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض منهم أكثر من 1400 طفل لازالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الإسرائيلي لم تستطع الطواقم الوصول إليهم بسبب الاستهداف المؤكد وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لرفع الأنقاض.

وذكر أن هذا الاستهداف المركز كان بالتوازي معه استهداف مركز أيضا للمنظومة الصحية، إذ رصدت الوزارة تدمير 51 سيارة إسعاف بالإضافة إلى استشهاد العشرات من الطواقم الطبية واستهداف العشرات من المؤسسات الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، كما خرج 18 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

وتابع: "اليوم هناك مستشفيات خرجت عن الخدمة مثل مستشفيات الأطفال والنصر للأطفال والرنتيسي والصحة النفسية، كذلك مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومجمع الشفاء الطبي أمامهما ساعات محدودة للتوقف عن الخدمة تماما".

ختام اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للقمة العربية حول غزة

اختتم وزراء الخارجة العرب اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة المقرر عقدها بعد غد السبت بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي علي غزة .

وأقر الوزراء في اجتماعهم الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الخميس برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبحضور وزراء الخارجية ورؤساء الوفود واحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية للنظر في اعتماده.

وصرح حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري، بأن الاجتماع أقر الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيرفع إلى القمة العربية بعد غد السبت.

وأوضح زكي -في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع- أن القرار يتناول مجموعة من عناصر الموقف السياسي العربي الفلسطيني، ويسمح للمجتمع الدولي بفهم صحيح للموقف العربي والفلسطيني، ويهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن القمة ستعتمد مشروع القرار بما يلبي تطلعات الشعوب العربية، وأشار إلى أن هناك قمة إسلامية ستعقب القمة العربية، حيث سيتم اتخاذ قرار في نفس الإطار العربي .