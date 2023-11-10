الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حمدي بخيت: يوجد شبكة أنفاق تحت غزة تسكنها حماس وترهق إسرائيل (فيديو)

أنفاق غزة
أنفاق غزة

قال اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري، إن الأنفاق ترهق إسرائيل، مؤكدًا أن هناك شبكة من الأنفاق أسفل قطاع غزة تسكنها المقاومة الفلسطينية "حماس"، لافتا إلى أنهم يستطيعون أن يخرجوا من أي جهة وينفذون العمليات.

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وأوضح خلال لقاءه مع برنامج “المصري أفندي” المذاع على "المحور"، الخميس، أن حجم الخسائر الذي المعلن غير منطقي بشهادة المراسلين في ميدان القتال، منهم مراسل "فوكس نيوز" الذي قال إن في كمين واحد قتل 20 شخصا إسرائيليا، مضيفا أن إسرائيل تنكر حجم الخسائر الحقيقي بسبب الرأي العام الداخلي.

كسرنا نظرية الأمن الإسرائيلية في حرب أكتوبر

وأشار إلى أن أحد المحللين الإسرائيليين يرى أن قتل 39 شخصا خسائر مكبدة، قائلا: "هذا يرجعنا لحرب أكتوبر، لما كسرنا نظرية الأمن الإسرائيلية التي تتمثل في تحقيق المفاجأة، وحرمناهم من المفاجأة، وده حصل في 7 أكتوبر، ونقل الحرب لأرض الخصم، فالمقاومة نقلت الحرب عندهم فترة، ودلوقتي نقلوا الحرب لغزة".

وأضاف أن من نظريات الأمن الإسرائيلي هو عدم قبول خسائر، وعدم إطالة زمن الحرب، لافتا إلى أن زمن الحرب تعدى زمن حرب أكتوبر، مؤكدا أن الغرب يسعى دائما لإيجاد هذا الكيان.

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