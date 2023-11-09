خبير استراتيجي: إسرائيل قد تقصف اليمن من خلال قاعدتها العسكرية في إريتريا

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن هناك مجموعة من اليهود تؤمن بأسفار موسى الخمسة، إضافة إلى مجموعة تسمى السامريين تؤمن بالتوراة كما ورثوها عن سيدنا موسى.

واستبعد الغباري خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، لجوء الاحتلال الإسرائيلي لسيناريو التهجير بالقوة، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تلجأ لسيناريو آخر.



وأكد الغباري أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من القضاء على حماس، حتى في حالة تمكنه من تدمير البنية التحتية في غزة، لافتًا إلى أن وصول الغواصات والطائرات الأمريكية للمنطقة مجرد استعراض للقوة، ولن تستخدم.



وحول احتمالات توسع الحرب خلال الفترة المقبلة، قال الغباري: “الأمر بالتأثير حجم تأثير طائرة الحوثي ضعيف، وفي نفس الوقت الرد من الممكن أن يكون من القوات الإسرائيلية المتواجدة في إرتريا دون الحاجة إلى تكبد عناء مسافة الحرب”، مشيرا إلى إسرائيل تتعمد إطالة مدة الحرب، في محاولة لاستغلال عملية نقصان المؤن والذخائر المتواجدة مع حماس.



وأشار الغباري إلى أن نتنياهو لن يوافق على وقف إطلاق النار إلا حال تحقيق أهداف يمكن أن يقنع بها الداخل الإسرائيلي.

العلاقات الإريترية الإسرائيلية

العلاقات الإريترية الإسرائيلية هي علاقات خارجية بين دولة إريتريا ودولة إسرائيل. وأقام كلا البلدين علاقات دبلوماسية في عام 1993 عقب استقلال إريتريا.

وإريتريا لديها سفارة في البرجين التوأمين، رمات غان وإسرائيل لديها سفارة في أسمرة. العلاقات بين إسرائيل وإريتريا معقدة بسبب علاقات إسرائيل الوثيقة مع إثيوبيا، التي اشتركت مع إريتريا في حوار غير ودي مع إريتريا منذ زمن طويل، ومع ذلك، تعتبر روابطهما وثيقة بصورة عامة.

اليمن وإرتريا على الخريطة

القاعدة العسكرية

وفي 26 من أكتوبر الماضي، تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في قاعدة دهلك بإريتريا لهجوم مسلح، وقتل ضابط رفيع وسط تكتم إسرائيلي شديد.

وذكرت فضائية "الميادين" نقلا عن مصادر عسكرية في اريتريا، أن هجوما مسلحا وقع ضد القوات الإسرائيلية، واستهدف أعلى قمة جبل "أمبا سوير" التي تتخذ منها القوات الإسرائيلية مركز مراقبة في البحر الأحمر.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية تتركز في أكبر قاعدة لها بالخارج بأرخبيل دهلك ويضم أسطولها الجوي عشرات المقاتلات بمختلف الطرازات.

وتملك إريتريا 126 جزيرة، تمتد على طول ساحلها المطل على البحر الأحمر، وعمدت إلى تأجير بعضها، خاصة جزر "أرخبيل دهلك"، حيث استأجرت إسرائيل ثلاثاً منها، هي "ديسي، ودهول، وشومي".