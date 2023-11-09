جمال العدل: "عبلة كامل مش هتمثل تاني"

قال المنتج جمال العدل، أن الفنانة عبلة كامل لن تعود لمجال الفن مرة أخرى، قائلا: "لدي توقع أقرب إلى المعلومة أن عبلة كامل مش هتمثل تاني ومش بكلمها ولكن احنا أخوات وأصحاب جدا وبقالي فترة طويلة بطلت تيجي الشركة عندنا ولكن لم تقل لى حاجة".

وأوضح، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن عبلة كامل زارتهم في الشركة من عدة سنوات وشعر وقتها أنها لن تمثل مرة أخرى دون أن تدلي بأي تصريحات أو تؤكد أو تنفي شيء، مضيفا: "عبلة كامل في عز ما كنا بنمثل مع بعض صعب جدا تعرف تكلمها في الفون وترد ومشغلة ناس في البيت عندها على الله وحتى وهي بتمثل كان صعب الوصول لها".

وتابع: "عبلة كامل مقلتش مش هتمثل لكن عبلة كامل مفيش أجمل منها ولها خصوصية وانسحبت في نبل كبير وهي لم تهين أحد وانسحبت في هدوء جدا، وعمرها ما قالت الفن حرام، وآخر أعمالها كانت محجبة وعمرها ما قالت الفن حرام وهي فنانة خاصة جدا ومفيش شبهها".

هنيدي مستمر

ولفت في سياق آخر إلى أنه لم يشاهد فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي ولا أي فيلم موجود حاليا في السوق وانخفاض الإيرادات لا تعني ضعف محمد هنيدي، قائلا: "الإيرادات مش معناها أن هنيدي شطب والإيراد وحش وممكن يكون نزل في توقيت غلط وفي حاجات تانية بتتحكم في الإيرادات".

وأوضح أن هناك عوامل تتحكم في الايرادات قد تكون ظروف السوق والسينمات واحترافية الموزع، مضيفا: "في عوامل كتير تتحقق في السينمات وسامع أن الفيلم مش حلو ولكن هنيدي له ذوقه وطبعه وله خصوصية".

وتابع: "المفروض محمد هنيدي يتعب على نفسه شويه عشان يعمل حاجات أحسن من كده لأن هو جر جيل كامل ولسه عنده اللي يقدمه"، معربًا عن عدم اقتناعه بتقديم الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، قائلًا: "رأي أنه مش هينجح".