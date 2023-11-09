قيادي بحركة فتح: مصر أفشلت مخطط الصهاينة بتهجير الفلسطينيين

أشاد الدكتور فراس الحلبي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء. موضحًا أن التهجير سيصيب القضية الفلسطينية بنكبة جديدة وسيحولها إلى قضية لاجئين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن مخطط الاحلتلال الإسرائيلي يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه، موجها التحية لشعب غزة الصامد في واجه جرائم الصهاينة.

وأكد أن القيادة السياسية في مصر تبذل جهودا كبيرة في حرب غزة وطالبت بإصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة ونددت باعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين فشل بسبب موقف مصر العروبي وشعبها الرافض لتنفيذ المخططات الإسرائيلية رغم ضغوط المجتمع الدولي، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان على غزة وحل القضية الفلسطينية بشكل جذري.

هدنة في غزة

في وقت سابق من اليوم، صرح منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي"، بأنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمُغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة، عبر هُدنة لمُدة 4 ساعات يوميًا هناك، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وأشار كيربي في مؤتمر صحفي إلى أنه "يصل إلى قطاع غزة يوميًا نحو مائة شاحنة (مساعدات إنسانية)، نحن بحاجة إلى المزيد. وينبغي أن نرى المزيد قريبًا. نحن نستهدف وصولًا مستمرًا لما لا يقل عن 150 شاحنة يوميًا".

وأضاف: "بشأن الممرات الإنسانية التي ستسمح للناس بمغادرة مناطق الحرب في شمال غزة. لقد تم فتح الممر الأول من هذا القبيل لمدة أربع إلى خمس ساعات يوميُا خلال الأيام القليلة الماضية، وقد سمح بالفعل لآلاف عديدة من الناس بالوصول إلى مناطق أكثر أمنًا، سيسمح الطريق الثاني على طول الطريق الساحلي لآلاف الأشخاص بالوصول إلى مناطق أكثر أمانًا في جنوب قطاع غزة".

فيما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن القتال في قطاع غزة مُستمر، مُنوهًا إلى "أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.