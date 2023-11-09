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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ملاحقة الاحتلال في الجنائية الدولية بسبب جرائمه بفلسطين (فيديو)

قصف غزة
قصف غزة

توجهت 3 منظمات فلسطينية غير حكومية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال في هجومه على قطاع غزة.

 

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ووجهت المنظمات الثلاث التي ضمت "مؤسسة الحق"، و"مركز الميزان"، و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، رسالة للجنائية الدولية طالبتها بإصدار مذكرات توقيف بحق أبرز المسئولين عن هذه الجرائم، ومن بينهم الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. 

تدمير وتجويع الفلسطينيين عن عمد

وقال إيمانويل داود، محامي المنظمات الثلاث، إن المسئولين الإسرائيليين يشنون حربا مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، وعليهم أن يتحملوا شخصيا مسئولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.

وطالبت رسالة المنظمات الفلسطينية الجنائية الدولية أيضا بتحمل مسئولياتها لفرض وقف إطلاق النار، منددة باستخدام الجيش الإسرائيلي للغازات السامة، وتدمير الكثير من المنازل، وتجويع الفلسطينيين عن عمد.

وفي سياق متصل أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن القتال في قطاع غزة مُستمر، مُنوهًا إلى "أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن محتجزينا"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس. 

 وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في بيان: القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح رهائننا. تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، كما فعل 50,000 من سكان غزة بالأمس فقط. ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة للإخلاء إلى الجنوب.

 ويأتي البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن وافقت إسرائيل على وقف القتال لمُدة 4 ساعات يوميًا للسماح لسكان غزة بالإخلاء إلى الجنوب وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

 

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