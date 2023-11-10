الصليب الأحمر يكشف حجم الدمار في غزة: العمل أصبح مستحيلا (فيديو)

كشف هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، أن العمل الإنساني في القطاع أصبح شبه مستحيل، قائلا: “قبل يومين توجهنا في قافلة إنسانية مكونة من 5 سيارات وشاحنتين تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر، محملة بالمستلزمات الطبية”.

وأضاف خلال مداخلة عبر “زوم” مع برنامج “مساء dmc” المذاع على “dmc”: "أن الهدف كان الوصول إلى مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة، وكان من المستحيل الوصول إليها".

وأشار إلى أنه أثناء الوصول إلى هناك تعرضوا لاستهداف مباشر، نجم عنه تضرر شاحنتين، وإصابة أحد السائقين، فقرروا الخروج من المنطقة، وتوجهوا إلى مجمع الشفاء الطبي، وتمكنوا من وصول أربع شاحنات من أصل خمسة، مضيفا: "اضطررنا إلى ترك الشاحنة الخامسة بما فيها من مساعدات، لأنها تعطلت تماما، ورافقنا ست سيارات إسعاف من مجمع الشفاء إلى معبر رفح الحدودي".

جميع الطرق في غزة مدمرة ذهابا وإيابا

وأوضح أن جميع الطرق في غزة كانت مدمرة ذهابا وإيابا منذ نقطة الانطلاق حتى الوصول، وشاهدوا العديد من الملامح القاسية التي ظهرت على أوجه المدنيين وهم يسيرون على الأقدام رافعين أيديهم في ظروف قاهرة أثناء مرورهم من القرب من الدبابات للوصول إلى الجنوب.

وقال: "وصلنا إلى مجمع الشفاء الطبي وشاهدنا الآلاف من الأسر النازحة داخل حرم المستشفى، وكان من الصعب السير على الأقدام ليس فقط التحرك بالسيارة، بسبب كثرة الأشخاص الذين هربوا بحثا عن النجاة".

وأكد أن هناك تقارير تفيد باستهدافات عنيفة في المحور المحيط بالمستشفى، مطالبا بوقف إنساني للعمليات العدائية فورا، والسماح بالتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، بما يضمن أمن وسلامة الفرق الإنسانية التي سوف تعمل على إيصال الدعم المنقذ للحياة.

ولفت إلى أن تحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر يرتدون شارات إنسانية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، كذلك الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفا أن هناك حماية خاصة بالمستشفيات والمرافق الصحية، مؤكدا أن عملية التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لحماية شاحنات المساعدات معقدة وغير متاح، خاصة في هذا التصعيد الخطير، لكن بموجب القانون الإنساني على جميع الأطراف الالتزام بحماية الفرق الإنسانية والمدنيين والمستشفيات والصحفيين.