تكثيف إجراءات تجهيز قاعات لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في جميع المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة رندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، لاستعراض الاجراءات الجارية لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف محافظات الجمهورية، تمهيدا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

ووجه وزير التربية والتعليم بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

وجه وزير التربية والتعليم بتعظيم دور وتفعيل المنصات التعليمية والقنوات التعليمية بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

ونوه وزير التربية والتعليم بدمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات التعليمية والقنوات التليفزيونية من خلال تعزيز تقنية "الواقع المعزز".

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية مشاركة أشهر المعلمين المتميزين في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لتقديم حصص على المنصات التعليمية والقنوات التليفزيون.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن يقوموا بشرح المناهج الدراسية وفق النظام الجديد، فضلا عن شرح نماذج الأسئلة وفق المواصفات الفنية للاختبارات.

ووجه وزير التربية والتعليم بإتاحة فريق من المعلمين المساعدين المتميزين على المنصات التعليمية لتقديم العرض للطلاب ومتابعتهم بشكل تفاعلي.