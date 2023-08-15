محمد أحمد خليفة وزيري مديرًا عامًا لإدارة أبوتشت التعليمية لمدة عام

أصدر اللواء هشام عبدالغني آمنه وزير التنمية المحلية، قرار رقم 368 لسنة 2023 بتجديد تعين عفت احمد محمد خليفة وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا وذلك لمدة عام.

هو عفت محمد احمد خليفة وزيري من مواليد 16 مايو 1972م بقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط حاصل على ليسانس الآداب والتربية بتقدير جيد عام ١٩٩٥م ثم دبلوم مهنية قسم الإدارة المدرسية بتقدير جيد جدا جامعة جنوب الوادي عام 2009م، ثم دبلوم خاص في التربية قسم الصحة النفسية بتقدير جيد جامعة جنوب الوادي عام 2010م ثم التيفل في اللغة الإنجليزية 2017م، كما حصل علي ماجستير في التربية قسم علم نفس تعليمي جامعة عين شمس عام 2017م، وعمل معلما للغة العربية بإدارة أبوتشت التعليمية وموجها لها ووكيل مدرسة ومعلم خبير في 2018م، كما عمل رئيسا لوحدة تكافؤ الفرص ورئيس لجنة النظام والمراقبة لمدة ٣ سنوات متتالية ورئيس قسم التعليم الابتدائي منذ 2015م ومدير عام قسم التعليم الابتدائي الي أن صدر له قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكليفه مديرا لإدارة أبوتشت التعليمية.

وشغل وزيري عدة مناصب منها مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين تنمية مهارات القراءة والكتابة عام 2013م ومدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين تخصص لغة عربية 2016م ومدرب دعم التعليم بالمديرية ومدرب بالمديرية علي البرنامج العلاجي ومدرب البرامج التدريبية اللازمة لنظام التعليم الجديد.

و خلال فترة تولية مدير عام إدارة أبوتشت أنهى العديد من الملفات الهامة منها تخصيص مساحات من الاراضي لإنشاء مبني دايوان عام الإدارة ومدرسة التربية الفكرية واللغات الرسمية والثانوية الفنية التجارية، كما حصلت تعليمية أبوتشت علي العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات الطلاب والمعلمين علي مستوي المحافظة الجمهورية، وشهدت إدارة أبوتشت خلال فترة الثلاث سنوات الاخيرة حصول العديد من مدارسها علي شهادات الجودة والإعتماد، كما تعد واحدة من اكثر انجازاته أهمية استئجار مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت لمدة عام كمقر لإدارة أبوتشت التعليمية لحين الانتهاء من انشاء المقر الجديد لمبني ديوان الإدارة شرق ترعة الفؤادية وبذلك يكون اول مره يتم تجميع اقسام الإدارة في مقر واحد.

يذكر ان وزيري قد تم تكريمه في العديد من المحافل ومن قبل اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والعديد من الهيئات والمؤسسات التعليمية وغيرها.