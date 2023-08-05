معهد التخطيط يبحث سبل التعاون مع شركتي "Microsoft" و"HYVE Technology consulting"

لتطبيق تقنيات علوم البيانات على المنصات التعليمية لبرامج الدراسات العليا بالمعهد

عقدت لجنة التحول الرقمي اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركتي Microsoft وHyve لمناقشة آليات استخدام وتطبيق تقنيات علوم البيانات على المنصات التعليمية الخاصة بالبرامج الدراسية (الأكاديمية والمهنية) بالمعهد.



وفي هذا الإطار صرح أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن المنصات التعليمية تعد أحد أهم التوجهات المستقبلية في تقديم خدمات التعليم والتدريب إلكترونيًا في كافة التخصصات والمجالات وتحظى بإقبال شديد من الدارسين في مختلف دول العالم لما لها من أثر إيجابي في خلق بيئة تعليمية تفاعلية متكاملة.

فيما أوضحت أ.د نيفين مكرم رئيس لجنة التحول الرقمي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من التطبيقات الحديثة لتطوير المنصات التعليمية لتسهيل الإجراءات على الباحثين والطلاب، سواء خلال فترة التسجيل للبرامج الدراسية أو أثناء فترة الدراسة لتيسير العملية التعليمية.



وتابعت مكرم أن المنصات التعليمية الإلكترونية اصبحت أحد المصادر الهامة والمؤثرة على مستوى العالم، لما تتيحه من تنوع في مصادر المعلومات الإلكترونية فضلاً عن تفعيل مميزات اجتماعية تفاعلية بين جميع المستخدمين سواء معلمين أو متعلمين.

وأضافت رئيس لجنة التحول الرقمي أن هذه المنصات تدعم وتشجع المستخدمين على المناقشة والتحليل وتسجيل البيانات، فضلًا عن تقديم خبرات ومواقف تعليمية متعددة ومتنوعة مدعومة بالمؤثرات البصرية والسمعية والإلكترونية ذات المعنى بالنسبة للمتعلمين وإتاحة الفرصة لمشاركة الصور والفيديوهات والملفات بأنواعها.