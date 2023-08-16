aiBANK يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بالمنيا بفتح حساب توفير مجاني

شارك aiBANK بالتواجد بمحافظة المنيا بمركز شباب ماقوسة ومركز شباب دماريس، وذلك مناسبة اليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس .

حرص البنك على تعزيز الجانب التثقيفي المالي للشباب، وكذلك تم تقديم حزمة من المنتجات التالية:

فتح حساب توفير مجاناً بدون أي مصاريف و بدون حد أدنى لفتح الحساب من سن 16 سنه بدون ولى.

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً للإصدار الأول.

إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً مجاناً من سن 16 سنه.