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الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

aiBANK يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بالمنيا بفتح حساب توفير مجاني

aiBANK يشارك في فعاليات
aiBANK"" يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بالمنيا

شارك aiBANK بالتواجد بمحافظة المنيا بمركز شباب ماقوسة ومركز شباب دماريس، وذلك مناسبة اليوم العالمي للشباب تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس .

حرص البنك على تعزيز الجانب التثقيفي المالي للشباب، وكذلك  تم تقديم حزمة من المنتجات التالية:

فتح حساب توفير مجاناً بدون أي مصاريف و بدون حد أدنى لفتح الحساب من سن 16 سنه بدون ولى.

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً للإصدار الأول.

إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً مجاناً من سن 16 سنه.

 