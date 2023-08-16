تواصل فاعليات الدوري الرياضي بمركز شباب المراشدة بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالاشتراك مع إدارة شباب الوقف و مركز شباب مدينة الوقف يوم الأربعاء، فعاليات دوري رياضي النسخة العاشرة لدوري مراكز الشباب، وذلك لتنفيذ مشروع دوري مراكز الشباب للنسخة العاشرة على ملعب مركز شباب المراشدة لفريق مركز شباب مدينة الوقف ضد فريق أبو مناع، وبهدف نشر روح المنافسة والحيوية بين الشباب، والاهتمام بمشاركة النشء والشباب للاستماع باللعبة المحبوبة كرة القدم ونشر روح التنافس الشريف.

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي و مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، مصطفى أبو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبد الرحيم الوكيل للشباب ومدير الإدارة عبد الشافي السيد علي مدير إدارة شباب الوقف، وأحمد علي احمد مدير مركز شباب مدينة الوقف، وحسين احمد محمد المشرف الرياضى.