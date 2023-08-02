ملامح حركة تنقلات الداخلية مديرية أمن القاهرة

انتهى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من اعداد كشوف الذين تم ترقيتهم الى رتبه اللواء، وتصعيدهم ليتولوا المسئولية في عدد من الإدارت التابعة لمديرية إمن القاهرة، بعد خروج عدد من اللواءات على المعاش لبلوغهم السن القانوني.

وتشهد الحركة الداخلية لمديرية أمن القاهر، تصعيد عدد كبير من الضباط الى رتبه عميد، لتوليهم منصب مأمور الاقسام في دوائر مختلفة، ون المتوقع إعلان حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وكان مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة، أعتمد حركة روؤساء المباحث خلال الايام الماضية، وتكليف المقدم محمد عبدالظاهر رئيساً لمباحث الأزبكية، خلفاً للمقدم أحمد قدرى الذى تم نقله لمديرية أمن دمياط ، وتصعيد الرائد هشام ماهر معاون أول الجمالية، ليشغل منصب رئيس مباحث قسم الجمالية، خلفًا للمقدم محمد عبدالظاهر.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعتمد حركة تنقلات الداخلية، منذ ايام قليلة، وتم تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة،

والذي سبق له العمل في قطاعات مختلفة منها قطاع الجوازات والهجرة، ثم مباحث أمن القاهرة، وشغل منصب نائب لمدير المباحث، ثم مديرًا للمباحث، ثم مديرا لأمن الإسكندرية، ونقله في حركة ضباط الداخلية عام 2019 مديرًا لأمن القاهرة.