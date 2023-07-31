العثور على جثة شاب فى بولاق الدكرور..المباحث تكشف السبب

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة مين داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأن الوفاة طبيعية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.