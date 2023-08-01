أنهى حياته بسلاحه الميري.. استمرار حبس والد النقيب محمد الغرياني

أصدرت جهات التحقيق، قرار بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة ابنه النقيب محمد رجب الغرياني، معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بسبب مشادة كلامية بينهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بمقتل النقيب محمد رجب الغرياني معاون مباحث المقطم في منزله، بعد تعرضه لطلق ناري من سلاح والده، وذلك بسبب مشادة كلامية مع والدته، وتدخل والده وتعدى عليه لفظيًّا، مما دفع والده لاستخدام سلاحه وأطلق عليه عيارًا ناريًّا.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.