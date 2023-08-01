تجديد الثقة في النقيب حسن مطر رئيسًا لنقطة شرطة العديسات بالأقصر

صدق اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، على حركة تنقلات ضباط الشرطة بقطاع مديرية أمن المحافظة لعام 2023.

وشملت الحركة، تجديد الثقة في النقيب حسن مطر، رئيسًا لنقطة شرطة العديسات بحري، التابعة لمركز ومدينة الطود، ضمن توجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمنى، فضلًا عن تفانيه في العمل، وحرصه على تطبيق القانون نصًا وروحًا؛ مما ساهم في سيادة الاستقرار الأمني بالمنطقة، وعزز ذلك تجديد الثقة فيه لرئاسته للنقطة للعام الثاني على التوالي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن حركة ترقيات ضباط الشرطة لعام 2023، وتضمنت الحركة مجموعة من الضباط المتميزين في العمل الشرطي، وقد تم ترقية العديد من الضباط وتعيينهم في مواقع قيادية حيث تم تعيين اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، مديرًا لأمن الأقصر، ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية التي اعتمدها اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية.

