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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

وزير الداخلية ونظيرة
وزير الداخلية ونظيرة الأردني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية مازن هلال الفراية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

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 استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

 

 أعرب وزير داخلية الأردن عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرَّحَ بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

 

 من جانبه أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين مُشيرًا إلى أن أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة كافة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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