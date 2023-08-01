الشباب والرياضة والعمل الدولية تنفذان تدريب تنشيطي لميسري نوادي البحث عن وظيفة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (مشروع شباب للمستقبل)، تدريب تنشيطي أونلاين لميسري أندية البحث عن وظيفة بمحافظات" القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، الاسكندرية، القليوبية، دمياط".

يتضمن التدريب ثقل مهارات ومعارف ميسري نوادي البحث عن وظيفة من خلال طرح الجانب القانوني المتضمن نصوص قانون العمل الجديد المتعلقة بالشباب الباحث عن وظيفة مثل مسئوليات وحقوق العاملين، عقود العمل، دمج اللاجئين، والمهاجرين وذوي الهمم ضمن سوق العمل المصري.

كما تضمن التدريب جلسة خاصة بالآليات الجديدة والمنهجية المبتكرة لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ نوادي البحث عن وظيفة وكيفية وصول الشباب لوظائف لائقة، وأيضا تضمن التدريب جلسة خاصة ببرنامج مهاراتي الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للشباب من أجل تدريبهم على كيفية كتابة السيرة الذاتية وتحليل الوظائف المتاحة أمام الشباب، وكيفية إجراء مقابلات التعارف ومقابلات التوظيف مع شركات القطاع الخاص.

يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة اشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن التدريب التنشيطي يأتي حفاظاً على مهارة الميسرين، ومتابعة التطورات في سوق العمل المصري، وكيفية إعداد شباب باحث عن عمل لديه المهارات اللازمة، والتي تضمن حصوله على فرصة عمل لائقة، مشيرةً إلي استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين، واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.



الجدير بالذكر أن أندية البحث عن وظيفة تستهدف الشباب المصريين والوافدين وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية، ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على ايجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.